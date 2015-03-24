بالصور.. محافظ الإسماعيلية يطالب بإنهاء توسعات مدرسة الكيلو15 الإعدادية

طالب اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بإنهاء توسعات مدرسة الكيلو 15 الإعدادية بقرية النصر بالقنطرة غرب، وذلك أثناء تفقده للمدرسة برفقة المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد هاشم فتوح مدير عام فرع الأبنية التعليمية بالإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بجولة ميدانية تفقدية بقطاع مركز ومدينة القنطرة غرب.

وقام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بوضع حجر الأساس أمس لتوسعات المدرسة بمساحة 220 مترا مربعا لإقامة مبنى أرضى وأربعة أدوار متكررة وتشمل 18 فصلا دراسيا جديدا بتكلفة مالية قدرها 2,8 مليون جنيه، وذلك لتقليل نسبة الكثافة العددية للطلاب بالفصول لا سيما أن المدرسة الإعدادية تخدم عدد خمس مدارس للتعليم الابتدائى بالمنطقة وتوابعها.

كما تفقد المحافظ منشآت سوق الأربعاء الأسبوعى بقرية النصر والمقام على مساحة خمسة أفدنة بتكلفة قدرها 600 ألف جنيه، وقد أصدر المحافظ توجيهات إلى المهندس السيد حجازى رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة بإعداد الدراسة اللازمة والمقايسة التقديرية لعمل توسعات لهذا السوق لخدمة أبناء القرية والقرى التابعة واستيعاب ما يقرب من 20 ألف مواطن وبائع وتاجر أسبوعيا.

ثم توجه المحافظ لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال البنية الأساسية وتوصيل المرافق لمشروع المنطقة الصناعية الاستثمارية الجديدة بأبو خليفة "ضاحية الأمل" بمرافقة المهندس محمد حافظ رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب والمهندس سامح السيد مدير قطاع القناة والمهندس شريف الحلوس وقد استعرض المحافظ مع ممثلى الشركة منشآت ومواقع العمل والتى تشمل إنشاء مجتمع عمرانى سكنى سياحى صناعى ترفيهى بالمنطقة وتعد إضافة جديدة للإسماعيلية ويجرى العمل بها منذ عدة سنوات وخلال الزيارة تفقد المحافظ منشآت وأقسام محطة مياه الشرب الكبرى بالمنطقة والتى تبلغ طاقتها 400 لتر /ث كما تفقد محطة الصرف الصحى وأعمال شبكة الطرق، وأكد أنه من المنتظر خلال شهر على الأكثر أن يتم إدراج هذه المنطقة ضمن خارطة المشروعات القومية الكبرى والتى يجرى العمل بها بالتزامن مع مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس.

كما قام المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومرافقوهم من القيادات بتفقد ومتابعة منشآت المجزر الآلى بأبو خليفة فى حضور الدكتورة سميرة أباظة مدير عام مدير الطب البيطرى وخلال الزيارة استمع المحافظ إلى مطالب العاملين بالمجزر بشأن الموافقة على إضافة توسعات جديدة للمجزر كما استمع لمطالب رئيس شعبة الجزارين أيمن حمادة ووعد المحافظ بالعمل على الاستجابة لتلبية مطالبهم بعد دراستها ووفقا للإمكانيات المتاحة وقد طالب المحافظ الجزارين المتعاملين مع المجزر ورئيس وأعضاء الشعبة ببذل المزيد من الجهد والعمل على توفير اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف قطاعات المحافظة لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وتحقيق ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

ثم توجه المحافظ لافتتاح مخبز جديد لإنتاج الخبز البلدى بقرية أبو رشيد التابعة لقرية البياضية والذى يعتبر إضافة جديدة لسلسلة المخابز التى تم إفتتاحها فى عدد من 25 قرية على مستوى المحافظة لتوفير الخبز البلدى المدعم لمواطنى الريف والقرى.

كما شملت جولة المحافظ زيارة المستشفى الإسلامى للجمعية الشرعية بالقنطرة غرب وتفقد قسم الغسيل الكلوى الذى يضم عدد 18 ماكينة غسيل من أحدث الماكينات وقسم حضانات الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة الذى يضم عدد 20 حضانة منها خمس حضانات مزودة بأجهزة التنفس الصناعى ويقدم هذا المستشفى الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بأسعار رمزية ومجانية ويشمل معملا للتحاليل الطبية ووحدة أشعة للأطفال.

وفى ختام الجولة تفقد المحافظ موقف سيارات أجرة الأقاليم الجديد بالقنطرة غرب والذى تم إقامته على مساحة إجمالية قدرها 10 آلاف متر مربع بتكلفة مالية قدرها 5.2 مليون جنيه ويشمل عدد 38 محلا تجاريا لمختلف الأنشطة وكافتيريا ومسجد ودورات مياه عمومية ومكاتب إدراية يستوعب ما يزيد على 250 سيارة ومن المنتظر أن يتم افتتاحه رسميا وتشغيلة قريبا بعد أن يتم نقل الموقف القدين من وسط المدينة.



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المحافظ يضع حجر الأساس لتوسعات مدرسة الكيلو 15



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يتفقد الإنشاءات بالمدرسة



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سوق الأربعاء



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يتفقد بعض الإنشاءات بقرية النصر



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يفتح توسعات المخبز الآلى بقرية النصر



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أثناء تفقد المحافظ للمستشفى الإسلامى