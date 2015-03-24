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توقف قطارات بورسعيد - إسكندرية بعد العثور على عبوة ناسفة بمحطة "التينة"

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توقف قطارات بورسعيد - إسكندرية بعد العثور على عبوة ناسفة بمحطة "التينة" توقف قطارات بورسعيد - إسكندرية بعد العثور على عبوة ناسفة بمحطة "التينة"
توقفت حركة القطارات على خط بورسعيد -إسكندرية بعد العثور على عبوة ناسفة بين محطتى الكاب والتينة ببورسعيد.

وقال مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، إن سائق قطار ركاب 270، أثناء تخزينه انتظارًا لمرور القطار السريع رقم 570 القادم من بورسعيد فى اتجاه الإسكندرية، بين محطتى الكاب والتينة ببورسعيد، اكتشف وجود جسم غريب يشتبه فى كونه عبوة ناسفة، على شريط السكة الحديد، قام على الفور بإبلاغ الحماية المدنية والتى انتقلت على الفور لمكان الواقعة لفحص الجسم الغريب، حيث تأكد لهم احتواؤه على مواد متفجرة، تم إبطال مفعولها وجارى من عدم وجود قنابل أخرى.
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