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محلب من مطروح: شباب وشيوخ قبائل المحافظة هم من يقودون تنميتها

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محلب من مطروح: شباب وشيوخ قبائل المحافظة هم من يقودون تنميتها محلب من مطروح: شباب وشيوخ قبائل المحافظة هم من يقودون تنميتها
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة مرسى مطروح، وافتتاحه مكتبة العامة، إن شباب وشيوخ قبائل مطروح هم من سيقودون التنمية فى المحافظة، مبدياً سعادته وتفاؤله بالزيارة.

وأشار إلى أن كل موارد التنمية متواجدة بالمحافظة، وخاصة السياحة التى تعد صناعة كبيرة، مشيداً بحب وانتماء الأهالى لبلدهم والوطنية العالية والتفافهم حول قائدهم.

ووصف محلب مرافقيه من الوزراء خلال الزيارة بـ"مجلس الوزراء المصغر"، حيث يرافقه 10 وزراء خلال الزيارة.

وتفقد رئيس الوزراء، شاطئ رومل يرافقه عدد من الوزراء والمحافظ لبحث تطوير هذا الشاطئ، نظراً لأنه عنصر سياحى مهم بالمحافظة، ومن المقرر إنشاء نافورة راقصة على الشاطى.

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مصر 365

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