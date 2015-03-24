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نيابة السويس تكشف إطلاق مجند النيران على المتظاهرين في أحداث يناير 2013

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أرشيفية

أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة السويس وسماع أقوال الشهود من مواطنين وضباط أمن، عن أحداث مظاهرات 25 يناير 2013، عن قيام مجندين شرطة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وعلى متظاهرين وهو ما ترتب عليه سقوط مصابين وقتلى بين المواطنين.

وكشفت  صورة الصفحة رقم 77 الخاصة بسماع أقوال الشهود والمتعلقة بوفاة الشاب على سليمان، والتى أشارت هذه الشهادة على لسان عميد شرطة بقوات الأمن أثناء الأحداث عن قيام 3 مجندين بإطلاق أعيرة نارية عشوائية أثناء الأحداث .

 وكشفت التحقيقات عن قيام مجند يدعي ” حسن . م ” بإطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف نتيجة الضغط العصبي علي المجندين أثناء المظاهرات وسقوط أحد زملائهم مصاب بطلق ناري من جانب المتظاهرين، وأضافت التحقيقات أن المجند المذكور أصاب الشاب على سليمان الذى سقط قتيلا عقب إصابته بطلق ناري.

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