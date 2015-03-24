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أمن سوهاج يكثف جهوده لضبط 6 بتهمة هدم 7 مقابر والاستيلاء على أرضها

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أمن سوهاج يكثف جهوده لضبط 6 بتهمة هدم 7 مقابر والاستيلاء على أرضها أمن سوهاج يكثف جهوده لضبط 6 بتهمة هدم 7 مقابر والاستيلاء على أرضها

إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تكثف وحدة مباحث مركز المنشاة برئاسة العقيد هشام فوزي، مفتش مباحث المركز جهودها لضبط 6 أشخاص قاموا بهدم 7 مقابر ليست ملكهم واستولوا على الأرض المقامة عليها بناحية الحريزات .

تلقي اللواء أحمد شاهين، حكمدار مديرية أمن سوهاج بلاغا من كرم مسعود مرتضي، 60 سنة، عامل و5 أشخاص آخرين ويقيمون بناحية الحريزات دائرة مركز المنشاة بتضررهم من كلا من شاكر وهبة عبدالسميع، وعزمي يوسف وهبة، وميلاد شنودة عازر، ورويل وديع ضيف، وسمير شهدي ميخائيل، وعزمي ميخائيل عبدالملاك، ويقيمون بذات الناحية لقيامهم بهدم 7 مقابر ملكهم والاستيلاء على الأرض المقام عليها المقابر.

وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1409 إداري المركز، وتولت النيابة التحقيقات.

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