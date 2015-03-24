نفوق 12 رأس ماشية في حريق منزل بالمراغة في سوهاج‎

نفوق 12 رأس ماشية في نشوب حريق بمنزل أمين شرطة بناحية نجع مخيمر التابع لقرية فزاره، دائرة مركز المراغة بسبب مصدر حراري متطاير.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية نجع مخيمر التابع “لقرية فزاره دائرة المركز”.

وإنتقل لموقع الحريق ، مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية ، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو “حسن عبد الحكيم أحمد عبد الله” 37 عاما ، يعمل أمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية “راحة خدمة “ويقيم بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات لأحد ، وانحصرت التلفيات في نفوق عدد ” 12 ” رأس ماشية واحتراق كمية من البوص.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري متطاير بفعل الرياح ” عقب سيجارة مشتعل “، ونفي الشبهة الجنائية ، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم “1229″ إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.