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نفوق 12 رأس ماشية في حريق منزل بالمراغة في سوهاج‎

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نفوق 12 رأس ماشية في حريق منزل بالمراغة في سوهاج‎ نفوق 12 رأس ماشية في حريق منزل بالمراغة في سوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

نفوق 12 رأس ماشية في نشوب حريق بمنزل أمين شرطة بناحية نجع مخيمر التابع لقرية فزاره، دائرة مركز المراغة بسبب مصدر حراري متطاير.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية نجع مخيمر التابع “لقرية فزاره  دائرة المركز”.

وإنتقل لموقع الحريق ، مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية ، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو “حسن عبد الحكيم أحمد عبد الله” 37 عاما ، يعمل أمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية “راحة خدمة “ويقيم بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات لأحد ، وانحصرت التلفيات في نفوق عدد ” 12 ” رأس ماشية واحتراق كمية من البوص.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري متطاير بفعل الرياح ” عقب سيجارة مشتعل “، ونفي الشبهة الجنائية ، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم “1229″ إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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