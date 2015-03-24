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مقتل 25 شخصًا بهجمات منفصلة في أفغانستان

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مقتل 25 شخصًا بهجمات منفصلة في أفغانستان مقتل 25 شخصًا بهجمات منفصلة في أفغانستان

أفغانستان_أرشيفية

قتل 25 شخصًا على الأقل معظمهم من المدنيين بهجمات منفصلة في أفغانستان.

وكانت مجموعة من المسلحين أطلقت النار على حافلة بإقليم وارداك مما أسفر عن مقتل 13 راكبًا.

وقال المتحدث باسم الإقليم آية الله خوجياني”الحافلة كانت في طريقها إلى إقليم غازني قادمة من كابل عندما تعرضت لهجوم في ساعات الصباح الأولى في منطقة سيد آباد”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

وأضاف أن معظم الضحايا من الرجال ، وأن شخصين آخرين أصيبا,مبينًا أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

كما قتل ستة أطفال كانوا يلعبون الكريكيت في إقليم غازني المجاور بعدما انفجرت دراجة مفخخة بالقرب من ملعبهم.

وقال نائب حاكم الإقليم محمد على أحمدي” إن الحادث وقع الليلة الماضية في مدينة غازني وقد أصيب تسعة أطفال آخرون”.

وأضاف أحمدي ” إن أربعة أشخاص قتلوا عقب أن أطلق مسلحون النار على سيارتهم في منطقة اب باند، في حين قتل جنديان إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة خواجا عومري”.

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