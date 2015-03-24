رئيس جامعة السويس يفتتح معرض الكتاب الدولي بمبنى الجامعة

افتتح الدكتور ماهر مصباح ، رئيس جامعة السويس ، اليوم الاثنين معرض الكتاب الدولى بمقر الجامعة من 23 مارس إلى 2 أبريل والتى نظمتها كلية الآداب بالجامعة بالتعاون مع هيئة العامة والكتاب وقصور الثقافة .

وأشار بيان صادر من الجامعة أن الافتتاح حضره الدكتور السيد الشرقاوى ، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم و الدكتور جمال رجب ، عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية والدكتور محمد شوشة ، أمين جامعة بكلية الاداب .

وقال الدكتور ماهر مصباح ، رئيس جامعة السويس ، ان المعرض شهد اليوم اقبالا كبير من قبل الطلاب الجامعة على المعرض وخصوصا ان المعرض يشمل جميع انواع الكتب الثقافية والفنية والسياسية والرويات .

وأضاف ” مصباح ” فى تصريحات خاصة ، أن المعرض يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الخامسة مساء ويشرف على المعرض كلية الاداب والعلوم الانسانية .