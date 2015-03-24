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الحلبة تخفض الكولسترول وتحفز إفراز الأنسولين

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الحلبة تخفض الكولسترول وتحفز إفراز الأنسولين الحلبة تخفض الكولسترول وتحفز إفراز الأنسولين

فوائد الحلبة


>أظهرت الأبحاث السابقة، أن التناول المنتظم للحلبة على المدى الطويل يقلل من رواسب فى الجسم ويخفض الكولسترول، ولم تقتصر فوائدها على هذا فقط، حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له، أن الحلبة تحتوى على مستويات عالية من الألياف التى تساعد على طرد الفضلات الضارة خلال تناول الأطعمة.

• الحلبة تحفز إفراز البنكرياس للأنسولين


>وأوضح الخبراء خلال التقرير، أن الحلبة تحتوى على الأحماض الأمينية التى تسمى ”hydroxyisoleucine- 4”، والتى تساعد على تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين.

• الحلبة تُنظم مستويات السكر فى الدم


>ووفقاً للتقرير، فإن الحلبة تُقلل من مستويات السكر فى الدم عن طريق إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالى تُنظم مستويات السكر فى الدم.

• الحلبة تحتوى على الألياف الغذائية


>ونظراً لاحتواء بذور الحلبة على الألياف الغذائية، فإن المعدة تقوم بهضم الطعام ببطء، ونتيجة لذلك يتم التحكم فى مستويات السكر فى مجرى الدم.

• الحلبة تعزز الرضاعة الطبيعية


>ويعتقد الخبراء أيضاً أن الحلبة مدرة للبن، فبالتالى تستخدم لزيادة وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

وأضاف التقرير، أن الحلبة تعالج انتفاخ البطن وتبطئ تلف الكبد، ونظراً لاحتوائها على هرمون الاستروجين، فإنها تحفز الرغبة الجنسية.

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