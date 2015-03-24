تقرير أمريكى: الليمون والزنجبيل أقوى المشروبات للقضاء على التسمم

الإسهال الحاد والقىء والدوخة أبرز أعراض التسمم الغذائى

الزنجبيل يساعد فى القضاء على التسمم

1- الزنجبيل

قد يعانى معظمنا من التسمم الغذائى فى وقت ما، وينتج التسمم الغذائى عن البكتيريا أو الفيروسات أو غيرها من السموم فى الغذاء، وتظهر الأعراض التى تتمثل فى الغثيان، والتقيؤ، والصداع، والدوخة، وتشنجات فى البطن والإسهال، التى لا ينبغى تجاهلها.>وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عبر تقرير حديث له، أن التسمم الغذائى يتسبب فى فقدان الجسم للمزيد من الماء، لذلك يجب شرب المزيد من الماء وتناول المشروبات الآتية، خصوصا إذا كنت تعانى من الإسهال الحاد والقىء والدوخة، أو أعراض الجفاف:>الزنجبيل وسيلة ممتازة لعلاج جميع أنواع مشاكل فى الجهاز الهضمى تقريبا، بما فى ذلك تلك الناجمة عن التسمم الغذائى، ويوصى الخبراء بشرب كوب واحد من شاى الزنجبيل بعد تناول وجبة غداء أو عشاء لوقف الحرقان، والغثيان وغيرها من الأعراض المرتبطة التسمم الغذائى.

وثمة خيار آخر هو إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل لملعقة من العسل وابتلاعها عدة مرات فى اليوم لتخفيف الالتهاب والألم، كما يمكن أيضا تناول شرائح الزنجبيل الخام.

الليمون أقوى علاج للتسمم الغذائى

2- الليمون

>الليمون من ضمن الأغذية السوبر، حيث إنه يحتوى على مواد مضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات، وخصائص مضادة للجراثيم التى يمكن أن تعطى لنا الكثير من الفوائد، وبالإضافة إلى احتوائه على الأحماض فإنه يساعد على قتل البكتيريا التى تسبب التسمم الغذائى.

وينصح الخبراء بإضافة قليل من السكر إلى ملعقة من عصير الليمون، وشربه مرتين إلى ثلاث مرات فى اليوم.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى:

Health@youm7.com