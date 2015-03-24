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بدء المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الإثيوبي مولاتو تشومي

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بدء المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الإثيوبي مولاتو تشومي بدء المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الإثيوبي مولاتو تشومي

أرشيفية

عقدت جلسة مباحثات بين الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى والإثيوبي مولاتو تشومي لاستعراض، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبحث ما جاء في وثيقة إعلان المبادىء التي تم التوقيع عليها في وقت سابق أمس في العاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة.

ويعقد الرئيس فى وقت لاحق اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال الإثيوبيين والمصريين لبحث سبل إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا.

ويختتم الرئيس السيسي زيارته لإثيوبيا، غدا الأربعاء، بإلقاء كلمة أمام البرلمان الإثيوبي يشرح فيها سياسة القائمة على التعاون مع إثيوبيا وعدم إضرار أي دولة من دول نهر النيل بحقوق الدول الأخرى.

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