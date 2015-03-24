إصابة شخصين في تجدد خصومة ثآرية بين عائلتين بسوهاج‎

أصيب شخصين في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي ” الخلايلة، أولاد زيد ” ويقيم بناحية البلابيش بحري – دائرة مركز دار السلام.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل : محمد مختار عبد المطلب 42 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي زراعي ويقيم بناحية البلابيش بحري – دائرة المركز مصاباً ” بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالفخذ الأيمن ” [ ينتمي لعائلة الخلايلة،أحمد مجدي عبد الرحمن 15 سنة طالب – ويقيم بذات الناحية مصاباً " بطلق ناري بالجمجمة " وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج العام .

بإجراء التحريات السرية توصلت إلي أن المصاب الأول ينتمي لعائلة [ الخلايلة ] والمرتبطة مع عائلة [ أولاد زيد ] بالحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 4001 إداري المركز لسنة 2014 والناجم عن مقتل صلاح كليب هلال عبد اللطيف [ ينتمي لعائلة أولاد زيد ] واتهم فـي مقتله كريم محسن شكري عبد الكريم [ ينتمي لعائلة الخلايلة ].

تجددت الاشتباكات فيما بينهما مما نتج عنه إصابة الأول [ ينتمي للعائلة الأولي ] ، وكذا إصابة الثاني والذي تصادف وجوده بمكان الواقعة [ لا ينتمي لطرفيها ] كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1143 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.