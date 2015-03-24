مقتل سائق تاكسي علي يد زميله في مشاجرة لزواج المجني عليه من طليقة المتهم‎

شهدت، مساء أمس، منطقة الكهف بالغردقة ، مشاجرة بين سائقي تاكسي بسبب زواج أحدهما بطليقة الأخر أدت لمقتل أحد السائقين، وألقت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة القبض على سائق تاكسي متهم بقتل زميله، بطعنتين نافذتين فى البطن لزواج المجني عليه من طليقته، ورفضها العودة للمتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة بعد إبلاغ أهالى شارع الكهف ، الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بالواقعة وعلى الفور تم إخطار العميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية ، والعميد دكتور منتصر عويضة مفتش الأمن العام واللذان أمرا بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وشكل فريق بحث قاده الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم ثان الغردقة ، وشارك فيه كل من النقباء على عبد المحسن وعلاء جاهين ولؤى الصياد معاونى المباحث ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين كلا من ” ح. ح ” 26 سنة مقيم الأقصر ، ويعمل سائق تاكسى بالغردقة، وبين ” ح. أ. ج ” 22 سنة سائق تاكسي من نجع حمادي لخلافهما على طليقة الأول التى تزوجها الثانى ، وطعن طليقها زوجها بطعنتين فى البطن بعد أن فشل فى ردها.

استعان رجال المباحث فى القبض على الجانى بالزوجة والتى أرشدتهم عليه ، وقالت أنه كان يضايقها باتصالاته بها ويتحايل عليها للرجوع له مرة أخرى.

وتم إيداع جثة الفتيل مشرحة المستشفي ، وتحرر محضر بالحادث.