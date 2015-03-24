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بالصور.. أمن شمال سيناء يداهم مصنعا لإنتاج الحشيش بالنقب

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ضبطت قوات مديرية أمن شمال سيناء مصنع مواد مخدرة بمنطقة النقب فى وسط سيناء، خلال حملة أمنية لقوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة تمت خلال الساعات الماضية تحت إشراف ومتابعة اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء.
>اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء- 2015-03 - اليوم السابع
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اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء عن عملية الضبط التى سبقها تلقى مباحث قسم شرطة نخل بوسط سيناء معلومات بقيام مروجى مخدرات بإنشاء مصنع للمواد المخدرة وتخزين كميات من هذه المواد بمنطقة النقب فى وادى وتير.
>جانب من المضبوطات- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من المضبوطات

وعلى الفور داهمت قوة من مباحث القسم الموقع، وتمكنت من ضبط مصنع للمواد المخدرة مكون من 3 مخازن تحتوى على300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 87 فرشا من مخدر الحشيش، و3.5 طن من نبات البانجو المخدر المطحون والمعد لإضافته إلى مخدر الحشيش، و250 كيلو جراما من بذور نبات البانجو المخدر، 1مكبس هيدروليكى لكبس مخدر الحشيش بقوة 10 أطنان، 3 مكابس صغيرة يدوية لكبس الحشيش، 3 هزاز لاستخلاص بذور نبات البانجو المخدر، 5 جراكن بلاستيك سعة 20 لترا مملوءة بالمواد الكيمائية المستخدمة فى استخلاص خام الحشيش المخدر، وبندقية آلية و3 طلقات مختلفة الأعيرة.
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مخدرات تم تصنيعها- 2015-03 - اليوم السابع
>مخدرات تم تصنيعها
>كميات أخرى من المضبوطات- 2015-03 - اليوم السابع
>كميات أخرى من المضبوطات
>أكياس تحتوى على مخدرات معدة للتصنيع- 2015-03 - اليوم السابع
>أكياس تحتوى على مخدرات معدة للتصنيع
>بندقية آلية ومضبوطات أخرى- 2015-03 - اليوم السابع
>بندقية آلية ومضبوطات أخرى
>إحراق مخدرات مضبوطة- 2015-03 - اليوم السابع
>إحراق مخدرات مضبوطة
>كميات من البانجو معدة للتصنيع- 2015-03 - اليوم السابع
>كميات من البانجو معدة للتصنيع
>كميات أخرى من المخدرات - 2015-03 - اليوم السابع
>كميات أخرى من المخدرات

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