محلب يفتتح مكتبة مطروح العامة على أنغام "مصر تستيقظ الآن"

افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء مكتبة مصر العامة بمطروح، يرافقه وزراء الصحة والتنمية المحلية والتخطيط، وذلك على أنغام تسلم الأيادى والأغانى الفلكلورية للمحافظة، ومقتطف من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر مصر المستقبل الذى عقد مؤخراً بشرم الشيخ.

وحيا رئيس الوزراء أطفال الكورال عند غنائهم مقطع أغنية حول مكافحة مصر للإرهاب، كما استقبل كورال الأطفال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بأغنية "مصر تستيقظ الآن".

كما التقط رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والنقل صورة تذكارية مع الأطفال، الذين رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعقب ذلك تفقد رئيس الوزراء المكتبة، واستمع لشرح حول ما تحتويه المكتبة، يرافقه خلالها اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

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