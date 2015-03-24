انتحار شاب في أسوان لمروره بحاله نفسية سيئة

لقى شاب من محافظة أُسوان مصرعه، عقب تناوله «سم الفئران» لمروره بحالة نفسية سيئة دفعته للانتحار.

كان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو بمصرع حسن حسين محمد 30 سنة ومقيم الحجز بحري إثر تناوله مادة سامة ” سم فئران “.

بانتقال القوات والفحص وسؤال كلا من حسين محمد حسن [والد المتوفى] 54 سنة عامل و سيدة خميس سيد 45 سنة ربة منزل قررا أنه يعاني من اضطراب نفسي ، وإنهما وجدا كيس بجواره بداخله تلك المادة التي تناولها، مما أدت إلي وفاته، ولا يتهما أو يشتبها في أحد بالتسبب في وفاته جنائيًا.

تحرر المحضر رقم (3908) جنح مركز ادفو لسنة 2015م وجاري العرض علي النيابة العامة.