أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

انتحار شاب في أسوان لمروره بحاله نفسية سيئة

Google+ Print
انتحار شاب في أسوان لمروره بحاله نفسية سيئة انتحار شاب في أسوان لمروره بحاله نفسية سيئة

أرشيفية

لقى شاب من محافظة أُسوان مصرعه، عقب تناوله «سم الفئران» لمروره بحالة نفسية سيئة دفعته للانتحار.

كان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو بمصرع حسن حسين محمد 30 سنة ومقيم الحجز بحري إثر تناوله مادة سامة ” سم فئران “.

بانتقال القوات والفحص وسؤال كلا من حسين محمد حسن [والد المتوفى] 54 سنة عامل و سيدة خميس سيد 45 سنة ربة منزل قررا أنه يعاني من اضطراب نفسي ، وإنهما وجدا كيس بجواره بداخله تلك المادة التي تناولها،  مما أدت إلي وفاته، ولا يتهما أو يشتبها في أحد بالتسبب في وفاته جنائيًا.

تحرر المحضر رقم (3908) جنح مركز ادفو لسنة 2015م وجاري العرض علي النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا