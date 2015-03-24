وزير الرياضة يزور مشروع قناة السويس على رأس وفد كبير من الشباب

يستقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال الزيارة التى يقوم بها إلى محافظة الإسماعيلية على رأس وفد كبير من الشباب وطلبة الجامعة، والتى تتضمن زيارة مقر هيئة قناة السويس ولقاء الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، بالإضافة إلى زيارة مشروع حفر قناة السويس الجديدة وموقع تبة الشجرة والنصب التذكارى لحرب أكتوبر بشرق القناة.

ويصطحب محافظ الإسماعيلية، وزير الشباب والرياضة، إلى مقر مضمار السباق بصحراء سرابيوم بمركز ومدينة فايد على وصلة طريق القاهرة، لافتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الرياضى لسباقات الهجن العربية الذى تشارك به خمس دول عربية تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والإمارات والسودان وعدد كبير من القبائل العربية.