أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الرياضة يزور مشروع قناة السويس على رأس وفد كبير من الشباب

Google+ Print
وزير الرياضة يزور مشروع قناة السويس على رأس وفد كبير من الشباب وزير الرياضة يزور مشروع قناة السويس على رأس وفد كبير من الشباب
يستقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال الزيارة التى يقوم بها إلى محافظة الإسماعيلية على رأس وفد كبير من الشباب وطلبة الجامعة، والتى تتضمن زيارة مقر هيئة قناة السويس ولقاء الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، بالإضافة إلى زيارة مشروع حفر قناة السويس الجديدة وموقع تبة الشجرة والنصب التذكارى لحرب أكتوبر بشرق القناة.

ويصطحب محافظ الإسماعيلية، وزير الشباب والرياضة، إلى مقر مضمار السباق بصحراء سرابيوم بمركز ومدينة فايد على وصلة طريق القاهرة، لافتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الرياضى لسباقات الهجن العربية الذى تشارك به خمس دول عربية تشمل المملكة العربية والكويت والأردن والإمارات والسودان وعدد كبير من القبائل العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية