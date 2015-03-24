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بالصور..الباعة الجائلون يحتلون ميدان الشهداء بالإسكندرية

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عاد ميدان محطة "ميدان الشهداء" والذى يتوسطه النصب التذكارى لشهداء الشرطة، إلى الازدحام وتشويه المظهر الحضارى له مرة أخرى، بسبب عودة الباعة الجائلين لاحتلال أرصفة الميدان والشوارع المحيطة به.

فقد انتشر الباعة الجائلون على أرصفة الميدان وأرصفة موقف الأتوبيسات وموقف السيارات الأجرة، والشوارع المحيطة، مما تسبب فى إعاقة حركة المرور والازدحام والضوضاء وتشويه المظهر الحضارى للميدان الذى كاد أن يتنفس الصعداء عقب حملات إزالة مكبرة ثم لم يلبث أن عاد إلى الاختناق والازدحام مرة أخرى.

سعيد عبد الرازق، أحد سكان منطقة محطة مصر، قال لـ"اليوم السابع"، بعد أن قامت المحافظة بإخلاء الميدان تماما، وسعدنا لأول مرة بمشهد الميدان نظيفا وخاليا من الباعة وعادت الأرصفة إلى الأهالى، فوجئنا بعودة الباعة لافتراش الأرصفة مرة أخرى بعد أسبوع واحد فقط" وطالب الأجهزة الأمنية باستعادة الميدان من الباعة الجائلين وإنقاذه من الاختناق.

سيد حسين مغازى، قال "الضوضاء غير محتملة، بسبب هؤلاء الباعة، وبالرغم من تكرار حملات الإزالة يوميا تقريبا إلا أنهم يعودون مرة أخرى عقب انتهاء الحملة مباشرة"، وطالب الدولة بحل المشكلة من جذورها نهائيا.

يذكر أن الإسكندرية قامت ببناء 6 آلاف باكية لنقل الباعة الجائلين لها فى 6 مناطق مختلفة، تم تسليم البعض منها وهجرها البعض الآخر لتواجدها فى أماكن بعيدة عن مصدر الرزق.

الباعة الجائلون يفترشون أرصفة ميدان الشهداء- 2015-02 - اليوم السابع
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الباعة الجائلون يفترشون أرصفة ميدان الشهداء

الباعة الجائلون أمام مستشفى أحمد ماهر بالميدان- 2015-02 - اليوم السابع
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الباعة الجائلون أمام مستشفى أحمد ماهر بالميدان

الباعة يحتلون الميدان تماما- 2015-02 - اليوم السابع
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الباعة يحتلون الميدان تماما

أكشاك الباعة تتسبب فى اختناق مرورى- 2015-02 - اليوم السابع
>

أكشاك الباعة تتسبب فى اختناق مرورى

الباعة يحتلون أرصفة الميدان- 2015-02 - اليوم السابع
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الباعة يحتلون أرصفة الميدان

أحد الباعة الجائلين داخل الميدان - 2015-02 - اليوم السابع
>

أحد الباعة الجائلين داخل الميدان

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مصر 365

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