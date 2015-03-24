وكيل صحة البحيرة: 700 طبيب تكليف جديد بالمحافظة الشهر المقبل

أرسلت مديرية الصحة بالبحيرة ردا رسميا على ما نشر بموقع "اليوم السابع" بتاريخ 18/3/2015 تحت عنوان "وحدات البحيرة الصحية مريضة بالإهمال.. مستشفيات تتحول لمراعى أغنام ووحدات تغلق أبوابها. والمواطن يشترى السرنجة والقطن والشاش. وأهالى يفترشون الأرض أمام المستشفيات وممرضين يحلون محل الأطباء".

وأوضح الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يود إرساء قواعد المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة على أسس سليمة بخصوص وحدات (بسطرة – منشأة نصار – القلعة – منشأة حمور).

وأشار إلى أنه تم المرور على هذه الوحدات ولوحظ أن جميع الوحدات تقدم أنشطتها على مدار اليوم والتزام القوى البشرية بنسبة 75% مع وجود بعض السلبيات وتم التوجيه لدى الفرق الإشرافية بإصلاحها والمتابعة الجادة.

لافتا إلى أنه تم المرور أيضا من خلال الدكتور مدير عام الشئون الوقائية ومدير إدارة الرعاية الأساسية على باقى الوحدات لوحظ بوحدة نديبة مبنيان أحدهما يتم تقديم الخدمة من خلاله والمبنى الآخر يتم ترميمه وتطويره للعمل كمركز لأمراض الكلى بالمحافظة وهذا المبنى هو الذى تم تصويره.

وأوضح أن الصور التى تم التقاطها "تم التقاط بعضها ليلا ومنذ فترة طويلة والأبواب التى تم تصويرها مغلقة هى الأبواب التى لا يتم فتحها أثناء النوبتجية وتم تصوير جميع الوحدات".

وبخصوص وحدة صحة الأسرة بنفره تم المرور على الوحدة يوم السبت الموافق 21/3/2015 الساعة 4.20 مساء بمعرفة الدكتور مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالمديرية والوحدة مفتوحة والعمل قائم وتمت إحالة المخالفات الموجودة للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية.

وأعلن وكيل صحة البحيرة أنهم بصدد استقبال 700 طبيب تكليف جديد بمحافظة البحيرة بدءاً من إبريل 2015، وسيتم توزيعهم على وحدات الرعاية الأساسية ولسد العجز.



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خطاب رسمى من وكيل صحة البحيرة لـ"اليوم السابع"

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- بالصور.. وحدات البحيرة الصحية مريضة بالإهمال.. مستشفيات تتحول لمراعى أغنام ووحدات تغلق أبوابها.. والمواطن يشترى السرنجة والقطن والشاش.. وأهالى يفترشون الأرض أمام المستشفيات وممرضين يحلون محل أطباء