أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نائبة إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يحرض اليهود ضد العرب

Google+ Print
نائبة إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يحرض اليهود ضد العرب نائبة إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يحرض اليهود ضد العرب

اتهمت النائبة الإسرائيلية فى كتلة المعسكر الصهيونى “شيلى يحيموفيتش” رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتانياهو بتحريض اليهود ضد العرب.
> وقال موقع القناة الثانية الإسرائيلية إن يحيموفيتش قالت إن هذا التحريض تمثل في تحذير نتنياهو لليهود من مشاركة عرب إسرائيل فى عملية الإقتراع لانتخابات الكنيست الأخيرة.

وقال الموقع إن شيلى استندت فى تصريحها إلى التحذيرات التى أعلنها نتنياهو اثناء الانتخابات الأخيرة بعدم مشاركة الناخبين العرب فى انتخابات الكنيست و عدم مشاركتهم فى عملية الإقتراع.

وإنه صرح قائلاً “يا يمين تحركوا إلى صناديق الإقتراع قبل أن يتحرك اليسار ويقوم بنقل الناخبين العرب بالحافلات إلى مراكز التصويت.

وقالت شيلي إنه لا يمكن أن تجمعها حكومة واحدة مع حزب الليكود المتطرف دينيًا و فكريًا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا