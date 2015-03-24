نائبة إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يحرض اليهود ضد العرب

اتهمت النائبة الإسرائيلية فى كتلة المعسكر الصهيونى “شيلى يحيموفيتش” رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتانياهو بتحريض اليهود ضد العرب.

> وقال موقع القناة الثانية الإسرائيلية إن يحيموفيتش قالت إن هذا التحريض تمثل في تحذير نتنياهو لليهود من مشاركة عرب إسرائيل فى عملية الإقتراع لانتخابات الكنيست الأخيرة.

وقال الموقع إن شيلى استندت فى تصريحها إلى التحذيرات التى أعلنها نتنياهو اثناء الانتخابات الأخيرة بعدم مشاركة الناخبين العرب فى انتخابات الكنيست و عدم مشاركتهم فى عملية الإقتراع.

وإنه صرح قائلاً “يا يمين تحركوا إلى صناديق الإقتراع قبل أن يتحرك اليسار ويقوم بنقل الناخبين العرب بالحافلات إلى مراكز التصويت.

وقالت شيلي إنه لا يمكن أن تجمعها حكومة واحدة مع حزب الليكود المتطرف دينيًا و فكريًا.