مقتل 34 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في حادث مروري في بيرو

قالت السلطات في بيرو إن 34 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 70 آخرون في حادث تصادم في شمال وسط بيرو بعد أن انحرفت حافلة لتصطدم بحافلة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس وعدة مركبات أخرى.

وقال أوسكار جونزالس منسق الطوارئ إن حافلة أخرى وشاحنة تبريد اصطدمتا بالحافلة بعد ذلك مباشرة.

وأضاف قائلا “التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق الذي عبر إلى الطريق المعاكس غفا على الأرجح.”

وقالت السلطات إن الحادث وقع عند الكيلو 315 على طريق سريع قرب بلدة هوارمي الساحلية في ساعة مبكرة يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من السنغاليين وإنجليين من حركة التبشير العالمية كانوا ضمن ضحايا الحادث.

> وحوادث الحافلات القاتلة شائعة في بيرو حيث أن اللوائح المنظمة للنقل ضعيفة.

رويترز