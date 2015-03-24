سقوط طبيب شهير بدمنهور بعد تداول فيديو جنسى له مع فتاة عبر مواقع التواصل

سادت حالة من الغضب العارم بين أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، بعد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لفيديو جنسى يظهر فيه طبيب شهير أثناء ممارسته الرزيلة مع إحدى الفتيات داخل عيادته بمدينة دمنهور.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الآداب برئاسة العقيد طلال أبو وافية، مفادها تداول عدد من النشطاء لفيديو جنسى لأحد الأطباء بمدينة دمنهور، وتم عرض المعلومات على اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، الذى وجه بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات هذه الواقعة والتوصل لهوية مرتكبى هذا الفعل الجنسى الفاضح.

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن الشخص الذى يظهر بالفيديو يمارس الجنس، هو طبيب شهير بمدينة دمنهور يدعى "م.ق"، والفتاة التى تمارس الجنس معه تدعى "إ.م"، وأضافت التحريات أن من قامت بتصوير الفيديو تدعى "أ.م"، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4848 جنح قسم دمنهور.

وبالعرض على النيابة باشر المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيقات مع المتهمين، وبمواجهة الفتاتان بمضمون ما تقدم أقرا بارتكاب الواقعة وفجرتا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدتا أن من قام بتحريضهما على تصوير الفيديو الجنسى للطبيب أمين شرطة بمديرية أمن البحيرة يدعى "س.م"، من أجل مساومة الطبيب وحصوله على مبالغ كبيرة مقابل عدم نشر الفيديو الجنسى الذى يظهر فيه الطبيب عاريا حال ممارسته للرذيلة مع المتهمه الأولى.

وعقب انتهاء التحقيقات قرر المستشار عمرو خليل رئيس نيابة قسم دمنهور حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف مباحث البحيرة بضبط وإحضار أمين الشرطة "س.م".