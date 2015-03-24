خبراء: "الكريز" يقاوم الشيخوخة والسرطان

لونها أحمر ولامعة، ولا ينكر أحد تماما أن ثمرة الكريز من ضمن الثمار الأكثر جاذبية على وجه الأرض، ولذلك كشف الموقع الطبى العالمى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن فوائد مذهلة ومثيرة لتناول الكريز.

• الكريز يمنع ظهور علامات الشيخوخة

>وأوضح الخبراء أن الكريز له قدرة فائقة على تأخير ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وذلك لإن الكريز هو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التى توقف نمو الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا، والذى يترتب عليه تسريع عملية الشيخوخة.

>• الكريز يكافح السرطان

>ونظراً لاحتواء الكريز على مضادات الأكسدة القوية، فإنه يُعتبر من أقوى الأطعمة التى تكافح السرطان، وذلك من خلال وقف نمو الجذور الحرة التى بدورها تعزز تلف الخلايا والذى يترتب عليه نمو الخلايا السرطانية فى الأعضاء الحيوية مثل البنكرياس والمخ والكبد.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكريز من الأطعمة السوبر، وذلك نظراً لاحتوائه على الميلاتونين وهو الهرمون الذى يعزز النوم الصحى ويعالج الأرق.

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