منظمة الصحة العالمية: تزايد حالات السل خارج الرئة فى الهند

الهند بها 24% من حالات السل فى العالم

تعد مشكلة البكتريا المقاومة للعقاقير مشكلة متفاقمة عالميًا تواجه العالم كله وفى كل أنواع البكتريا، لكن مشكلة بكتريا السل المقاومة للعقاقير تزداد بصورة أكبر، وترعب العالم كثيرًا، خاصة بعد التفاقم الأخير لمستويات السل.>وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية، فإن معدلات الإصابة بالسل عالميًا زادت بمقدار نصف مليون حالة عن معدلات الإصابة العام السابق، وتشير الإحصاءات أن 24% من الحالات العالمية فى الهند وحدها.

ارتفاع 15% فى حالات السل خارج الرئة جنوب شرق آسيا من أعلى المناطق الموبوءة بالسل عالميًا، وأن انتشار السل من هذه المنطقة من العالم يعد كارثة.

وفقًا لموقع صحيفة "التايمز الهندية"، فإن دراسة جديدة تكشف ارتفاع نسبة السل فى جميع التخصصات الطبية، ويقصد بها السل خارج الرئة، والذى يمكن أن يصيب الحنجرة والجهاز الهضمى والعظام والجهاز التناسلى والغدد الليمفاوية والبطن، وكشفت الدراسة، أن هناك ارتفاعًا قدره 15% فى حالات السل خارج الرئة.

وأضاف الباحثون فى الدراسة، أن البكتريا المسببة للسل تزداد فى شراسة مقاومتها للأدوية، كما أنه يصعب تشخيص السل خارج الرئة جدًا، نظرًا لأن أعراضه تتشابه مع أعراض أخرى، ويمكن أن يتناول المريض أدوية السل لعامين دون أن يكون هناك أثر، نظرًا لعدم وصول الأدوية إلى بعض الأماكن المصابة بالسل خاصة سل العظام.

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