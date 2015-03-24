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مرور الجيزة يضبط 5 آلاف مخالفة مرورية فى حملات أمنية بالمحافظة

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مرور الجيزة يضبط 5 آلاف مخالفة مرورية فى حملات أمنية بالمحافظة مرور الجيزة يضبط 5 آلاف مخالفة مرورية فى حملات أمنية بالمحافظة
ضبطت الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال حملاتها فى جميع مناطق المحافظة تحت إشراف اللواء مجدى عز الدين، 5 آلاف و83 مخالفة متنوعة منها 85 بدون رخصة قيادة، و2042 انتظار فى الممنوع، و8 مخالفات سير عكس الاتجاه، و20 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وحجزت إدارة المرور 80 مخالفة لدراجات بخارية وحررت 80 مخالفة لسيارات بدون رخص تسيير و77 مخالفة لموقف عشوائى، و28 حجز توك توك، و50 مخالفة دخان كثيف، و67 مخالفة وضع ملصقات ومعلقات، و150 للتحدث فى الهاتف المحمول، و60 راكبًا زيادة عن المحدد.

كما قامت الإدارة بحملة مرورية لضبط متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وتمكنت من ضبط حالتين إيجابيتين أثبتت التحاليل تعاطيهم للمواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

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مصر 365