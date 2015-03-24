البيت الأبيض يطالب الكونجرس بالتصويت على تمديد “التجسس” في أمريكا

طلب البيت الأبيض، أمس، من الكونجرس التصويت على تمديد برنامج لجمع معطيات هاتفية من قبل وكالة الأمن القومي سينتهي العمل به في يونيو المقبل.

ويتيح هذا البرنامج الذي كشف عنه المستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن جمع معطيات لاتصالات هاتفية داخل الولايات المتحدة (مدة، رقم متصل، زمن ولكن ليس تسجيلات لمحادثات) في حين أن الدستور يفرض إذنًا قبل القيام بهذه الأمور داخل الولايات المتحدة.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: “إذا انتهى مفعول المادة 215 من قانون باتريوت أكت فلن يكون بإمكاننا الاستمرار في برنامج جمع المعطيات الهاتفية”، معتبرًا أنه وسيلة حاسمة لأمن البلاد.

أ ف ب