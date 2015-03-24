محافظ سوهاج: إزالة 108 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ9 مراكز

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز طما والمنشاة وجهينة وأخميم وطهطا ودار السلام والبلينا وجرجا تحت إشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية قامت بعمل حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 108 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقد أزالت الحملة عدد 41 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز طما، كما إزالة 18 حالة ناحية مركز المنشاة، وكذلك إزالة 9 حالات ناحية مركز جهينة، وعدد 8 حالات تعدٍ ناحية مركز أخميم، وإزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية طهطا و7 حالات تعدٍ ناحية دار السلام وإزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بناحية مركز البلينا، و5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية؛ منها إزالة حالتى تعدٍ على أملاك الدولة ومنافع الرى ناحية مركز جرجا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.