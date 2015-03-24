أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج: إزالة 108 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ9 مراكز

Google+ Print
محافظ سوهاج: إزالة 108 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ9 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 108 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ9 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز طما والمنشاة وجهينة وأخميم وطهطا ودار السلام والبلينا وجرجا تحت إشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية قامت بعمل حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 108 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقد أزالت الحملة عدد 41 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز طما، كما إزالة 18 حالة ناحية مركز المنشاة، وكذلك إزالة 9 حالات ناحية مركز جهينة، وعدد 8 حالات تعدٍ ناحية مركز أخميم، وإزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية طهطا و7 حالات تعدٍ ناحية دار السلام وإزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بناحية مركز البلينا، و5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية؛ منها إزالة حالتى تعدٍ على أملاك الدولة ومنافع الرى ناحية مركز جرجا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365