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اليوم.. مهرجان الشباب والرياضة للمعاقين بمشاركة 400 شاب وفتاة

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اليوم.. مهرجان الشباب والرياضة للمعاقين بمشاركة 400 شاب وفتاة اليوم.. مهرجان الشباب والرياضة للمعاقين بمشاركة 400 شاب وفتاة
قال أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المديرية تقيم اليوم الثلاثاء، مهرجان المعاقين وقصار القامة بالصالة المغطاة باستاد سوهاج الرياضى بمشاركة 400 شاب وفتاة فى العديد من الألعاب؛ منها " كرة الجرس ألعاب القوى، تنس الطاولة".

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المهرجان يُنفذ حسب الخطة المحلية للمديرية وتحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع الجوائز على الفائزين من الأفراد فى الألعاب الفردية وكأس المهرجان فى الألعاب الجماعية للفرق الفائزة.

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