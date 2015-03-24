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نقل إخوانية وإحالة 18 مدرسا للتحقيق بتهمة اعتدائهم على معلم بالمحلة

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نقل إخوانية وإحالة 18 مدرسا للتحقيق بتهمة اعتدائهم على معلم بالمحلة نقل إخوانية وإحالة 18 مدرسا للتحقيق بتهمة اعتدائهم على معلم بالمحلة
قرر عبد الغنى إبراهيم مدير إدارة شرق المحلة، نقل ناهد بدوى الموجى وكيلة مدرسة بطينة بمركز المحلة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، لقيامها و18 مدرسا آخرين ينتمون للجماعة بتشغيل أغنية "تتشل الأيادى اللى قتلت ولادى" داخل المدرسة.

واعتدى الـ18 مدرسا بالضرب على مدرس بالمدرسة يدعى "محمد إبراهيم غانم" لاعتراضه على تشغيلهم الأغنية، ما دفعه للإضراب عن الطعام.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس الـ18 مدرسا إخوانيا 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التصالح بين الطرفين وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، وقرر مدير إدارة شرق المحلة التعليمية نقل القائمة بأعمال مدير المدرسة، ومدرس آخر يدعى وليد كمال خيرى وإحالتهم جميعا للتحقيق.

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مصر 365