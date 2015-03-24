الإسكندرية تواصل مد خطوط الغاز والإنارة.. وحملات لضبط النباشين

قام أمس حى العجمى بالإسكندرية برئاسة علاء يوسف، بمتابعة مشروع مد خط الغاز الطبيعى بالشوارع الواقعة خلف شركة سنتافى بالدخيلة القبلية، والاستجابة إلى الشكوى المقدمة من أهالى شارع بلال بن رباح خلف شركة سنتافى بالدخيلة القبلية، بوجود كسر بخط مياه الشرب بالمنطقة.

وقد قامت أمس الأجهزة التنفيذية بحى العجمى، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب بإصلاح كسر خط مياه الشرب.

وفى إطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية وجميع مناطق مركز ومدينة برج العرب، ومن منطلق تخفيض النفقات والاستفادة من الإمكانات المتاحة، فقد قامت إدارة الكهرباء بالمركز بالاستفادة بالأعمدة التى تم رفعها بالطرق نتيجة الحوادث، وتم إعادة تأهيلها وزراعتها فى عدة مناطق، لربط هذه المناطق بشبكة الإضاءة العامة، ومنها شارع السلخانة الذى تم إضاءة عدد 30 كشافًا به بعد زرع عمودين من هذه الأعمدة، وجارى الاستفادة من هذه الأعمدة لربط المناطق البعيدة بشبكة الإضاءة العامة بالمركز.

من جهة أخرى قامت محافظة الإسكندرية من خلال حى ثان المنتزه بقيادة اللواء عادل سلامة رئيس الحى، بشن حملة للقبض والتحفظ على أجولة الفريزة والتحفظ على عربة خشبية، وذلك للعمل على القضاء على ظاهرة النباشين بالشارع السكندرى.