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اليوم.. محافظ كفر الشيخ يشارك 200 شاب فى ماراثون بـ"تريننج" ودرّاجة

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اليوم.. محافظ كفر الشيخ يشارك 200 شاب فى ماراثون بـ"تريننج" ودرّاجة اليوم.. محافظ كفر الشيخ يشارك 200 شاب فى ماراثون بـ"تريننج" ودرّاجة
تشهد مدينة كفر الشيخ صباح، اليوم الثلاثاء، ماراثون الدرجات بمشاركة الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ الذى سيرتدى "تريننج" وسيشارك فى الماراثون بدراجة.

وينطلق الماراثون من أمام كمين القرضا لمسافة 10 كيلو مترات، وينتهى عند ميدان الملك عبد الله بمدخل المدينة أمام جامعة كفر الشيخ، وسيشارك فى المهرجان عدد 200 شاب من شباب المحافظة تحت إشراف وتنظيم مديرية الشباب والرياضة.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ شارك عمال النظافة أمس فى كنس الشوارع ودهان الأرصفة خلال حملة "إيدك فى أيدى ننظف بلدنا".

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