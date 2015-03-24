بالصور.. محافظ مطروح يستعرض فرص الاستثمار خلال زيارة محلب للمحافظة

استعرض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فرص الاستثمار والتنمية بمطروح خلال الاجتماع الذى عقد بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة مساء أمس الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والآثار والصحة والثقافة والإنتاج الحربى والسياحة والتربية والتعليم والنقل والتخطيط والمتابعة.

وقال المحافظ إنه يوجد حاليا عدة عروض من شركات استثمارية مصرية وإماراتية كبرى تقدمت لإقامة مشروعات سياحية ومنتجعات على طول الساحل الشمالى الغربى .

وأكد المحافظ أن مطروح تمتلك العديد من الإمكانيات والموارد المتنوعة التى تساعد فى تحقيق التنمية الشاملة، إذا ما تم استغلالها مع امتداد ساحلى لمسافة 450 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا حتى جنوب سيوة لمسافة 400 كم بمساحة 166 ألف كيلو متر مسطح بنسبة 16,6% من مساحة جمهورية مصر العربية كثانى أكبر المحافظات المصرية مساحة.

وأشار المحافظ إلى أهم الإمكانيات والموارد التى تمتلكها المحافظة المتمثلة فى 600 مليون طن من الثروات المعدنية مثل الدولميت والحجر الجيرى، والطفلة والرمال والجبس و4.8 مليون برميل بترول و 13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ونصف مليون فدان من الأراضى الزراعية حالياً، بالإضافة إلى مليون فدان جنوب مدينة العلمين قابلة للزراعة بعد تطهيرها من الألغام و2 مليون فدن قابلة للاستزراع فى زمام المدن والقرى بالمحافظة و200 ألف فدان زراعة، بالإضافة إلى وجود مطارى مرسى مطروح الدولى ومطار العلمين لاستقبال السائحين من الدول الأوروبية ووجود ميناء الحمرة لتصدير المواد البترولية بالعلمين.

كما تتميز مطروح بالسياحة البيئية ووجود عدة محميات طبيعية، وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وسياحة السفارى.

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>وأشار المحافظ إلى سعى المحافظة لاستغلال تلك الإمكانيات والموارد التنموية من خلال مشروعات مستقبلية منها استخراج واستغلال الملح الصناعى وإنشاء مصانع للإعداد والتجهيز من غسيل وتعبئة للاستخدام بغرض التصدير والسوق المحلية، حيث توجد مساحة 100 ألف فدان بمدينة سيوة، و900 ألف فدان بمنخفض القطارة.

كما أشار المحافظ إلى فرص الاستثمار الزراعى بمطروح ومنها مشروعات الاستزراع السمكى بمدينة سيوة، حيث مقترح إقامة مزارع سمكية على مساحة 10 كم2، تضم بحيرات وسبخات تصلح لإقامة المزارع السمكية لتربية الأسماك والقشريات والأصداف، وفقا لطبيعة بيئتها ومشروع استصلاح أراضى على المياه الجوفية، وإقامة مزارع دواجن كبيرة على مساحة 270 ألف فدان جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة، وذلك المشروع ضمن خريطة فرص الاستثمار حتى عام 2017 المعتمدة من مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومشروع استصلاح وزراعة مساحة 40 ألف فدان على المياه الجوفية بقرية قارة أم الصغير بسيوة لإنتاج المنتجات الزراعية كالزيتون والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.

وأضاف المحافظ أنه تم عرض مشروع إنشاء منتجع صحى عالمى للاستشفاء بسيوة شاملاً كل التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان بتكلفة استثمارية نحو مليار دولار، وإقامة منطقة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة كالصناعات الغذائية أو القائمة على الثروة الحيوانية والحرفية كالسجاد والكليم اليدوى وغيرها بالكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح على مساحة 803 أفدنة، وصدر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1993 بإنشاء هذه المنطقة بتكلفة استثمارية تقدر بـ1.5 مليار جنيه تكلفة المرافق والبنية الأساسية، وتنفذ على مراحل وفقاً لتدبير الاعتمادات المالية، كذلك إقامة منطقة صناعية للصناعات الثقيلة ذات الاستثمارات العالمية والعمالة الكثيفة صديقة البيئة مثل صناعة الأسمنت والحديد والبتروكيماويات على مساحة 440 ألف فدان جنوب مركز الضبعة على بعد 40 كم جنوب الطريق الدولى الساحلى والمشروع ضمن خريطة الاستثمار المعدلة حتى 2017 والمعتمدة من مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وأضاف المحافظ أنه من بين المشروعات الاستثمارية إنشاء ميناء بحرى تجارى يشمل أرصفة بحرية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية وغيرها على مساحة 2395 فدانا بشاطئ مدينة برانى على بعد 110 كيلو مترات غرب مدينة مرسى مطروح بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار يورو.

وأوضح المحافظ رؤية مطروح للتنمية الصناعية وتشمل إنشاء مصانع للأسمنت حيث توجد كميات كبيرة من الخامات الأساسية من طفلة صناعة الأسمنت خاصة الطفلة الكبريتية كأجود الأنواع، وتوافر كميات كبيرة من كربونات وكبريتات الكالسيوم وهذه المواد المنتج الأول لمادة الكرنكل الأساسى، وذلك لصناعة الأسمنت المقاوم للمياه، وكذلك مصنع للجبس مع توافر كميات كبيرة من كبريتات الكالسيوم الخام الأساسى فى صناعة الجبس الصناعى والجبس الزراعى، ومصنع للحديد والصلب مع وجود كميات كبيرة من الهيماتايت الكبريتى المكون الأساسى فى صناعة الحديد والصلب، وكذلك لصناعة السفن ومعداتها الثقيلة وسيارات النقل الثقيلة.

ونوه محافظ مطروح إلى إمكانية إقامة مصنع للوريا حيث تعتبر مطروح أكبر منتج للغاز الطبيعى، وإقامة مصنع للمياه المعدنية حيث تقع بالمحافظة أكبر بحيرة مياه معدنية طبيعية، وإنشاء مصنع لصناعة البونتانين لتلبى احتياجات حفارات البترول، حيث يوجد بمحافظة مطروح أكبر احتياطى من خام الطفلة لصناعة البونتانين، وإقامة مصنع لاستخلاص الفسفور من المياه، لتوافر بعض مصادر المياه الجوفية بها نسبة فسفور لا تقل عن 0.8% .

وأشار المحافظ إلى إمكانية إقامة مصنع مصفاة للبترول حيث تعتبر محافظة مطروح من أكبر المحافظات المنتجة للبترول والغاز الطبيعى بجمهورية مصر العربية، ومصنع لتكرير الملح وتحميصه حيث تعتبر محافظة مطروح غنية بكلوريد الصوديوم 98.9 نسبة نقاء، حيث يحتوى منخفض القطارة وحده على نحو مليون متر مكعب، وإمكانية إنشاء مصنع للبرمجيات والبلور، حيث يوجد أكثر من 20 مليون طن سيلكا من أجود أنواع السيلكا لصناعة البرمجيات وصناعة زجاج البريسايكل، وكذلك مقترح إنشاء مصنع لصناعة البطاريات الحمضية والقلوية مع توافر نسبة كبيرة من أكسيد الرصاص الخام جنوب مدينة مرسى مطروح.



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محافظ مطروح يستعرض فرص الاستثمار خلال اجتماع رئيس الوزراء

جانب من اجتماع رئيس الوزراء بحضور 9 وزراء

محافظ مطروح يستعرض الموارد والمقومات الاستثمارية المتاحة