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اليوم.. وزير التموين يفتتح مقر جمعية حماية المستهلك بالمنيا

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اليوم.. وزير التموين يفتتح مقر جمعية حماية المستهلك بالمنيا اليوم.. وزير التموين يفتتح مقر جمعية حماية المستهلك بالمنيا
يفتتح الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقر جمعية حماية المستهلك بحى أرض سلطان بمحافظة المنيا.

كما سيقوم وزير التموين واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بتفقد أحد المخابز البلدى لمتابعة منظومة الخبز فى المحافظة، كما سيتابع الوزير إجراءات صرف المقررات التموينية من خلال تفقد أحد البقالين التموينيين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الوزير سيتابع تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمحافظة، وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز البلدى المدعم والسلع الغذائية من خلال منافذ التوزيع بالمحافظة، حيث سيتفقد الوزير منفذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، كما سيقوم بزيارة الشركة المتحدة للصوامع بالمنطقة الصناعية ومصنع تجفيف البصل.

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مصر 365

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