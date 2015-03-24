رئيس مدينة إسنا يفتتح مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر

افتتح محمد السيد رئيس مركز ومدينة إسنا وبرفقته أعضاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة والمهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة، مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر، وذلك تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر.

يقام المركز بقرية كيمان المطاعنة بمساحة 2 فدان كمنحة من المعونة الأمريكية ويخدم صغار الفلاحين لرفع القدرة الإنتاجية للمحاصيل مع مجموعة من الجمعيات الأهلية، لتنمية الزراعية للتدريب على إنتاجية أصناف زراعية جديدة تصلح للتصنيع والتجفيف مثل محصول الطماطم.

وقد نجح المشروع فى رفع القدرة الإنتاجية من 15 طنا إلى 40 طنا للفدان، والمشروع يقوم بفتح أسواق جديدة للمزارعين لتسويق منتجاتهم والمركز يشمل عدد سيارتى تبريد وصالة فرز ووحدة تبريد أولى ومخزن.

وقال "السيد" إن محافظ الأقصر يهتم ويدعم إنشاء مثل هذه المراكز التنموية وطلب من أعضاء المعونة الأمريكية بعمل تنمية حقيقة لمركز إسنا فى الزراعة، من حيث الميكنة الحديثة وفتح أسواق جديدة وتدريب المزارعين.

كما وعد رئيس مدينة إسنا الأهالى بالنظر على وجه السرعة فى امكانية توصيل خطوط مياه شرب تخدم المركز والفلاحين.