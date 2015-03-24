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تحرير 719 مخالفة تموينية خلال أسبوعين فى حملة مكبرة بالمنوفية

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تحرير 719 مخالفة تموينية خلال أسبوعين فى حملة مكبرة بالمنوفية تحرير 719 مخالفة تموينية خلال أسبوعين فى حملة مكبرة بالمنوفية
أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية والتجارة الداخلية عن تحرير 719 محضرا للمخابز والمطاحن والأسواق على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملات تموينية أسفرت عن تحرير 188 محضرا لأصحاب مخابز وقد تنوعت المحاضر ما بين نقص وزن ومواصفات وتهريب وتجميع وتوقف وسجلات وعدم التزام بالمواعيد، كما تم تحرير 14 محضرا للمطاحن تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وتجميع دقيق.

وأضاف المحاسب عاطف الجمال أنه تم تحرير 517 محضرا للأسواق على مستوى المحافظة تنوعت ما بين بيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم إعلان عن الأسعار وبدون ترخيص ومواد بترولية وغش تجارى وعدم صلاحية وذبح خارج المجزر وتجار تموينيين، وذلك خلال حملة مكبرة للمرور على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار.

من جانبه شدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المخابز والمحلات، بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من المواصفات الخاصة به، والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار، كما أكد على ضرورة اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين لحماية المواطنين ضد أى مخالفات أو تلاعب.

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مصر 365

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