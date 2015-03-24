محافظ مطروح: نمتلك 600 مليون طن ثروات معدنية.. و13.4 تريليون قدم مكعب من الغازالطبيعي

استعرض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية والسياحة خلال مؤتمر عقد بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له.

مؤكدا على أن أهم الامكانيات والموارد التى تمتلكها المحافظة 600 مليون طن من الثروات المعدنية مثل الدولميت،الحجر الجيري،الطفلة، الرمال، والجبس، و4,8 مليون برميل بترول، و13,4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ونصف مليون فدان زراعية حالياً بالاضافة الى مليون فدان جنوب مدينة العلمين قابلة للزراعة بعد تطهيرها من الألغام،ومليونى فدن قابلة للاستزراع فى زمامات المدن والقرى بالمحافظة، و200 ألف فدان زراعة.

ووجود ميناء الحمرة لتصدير المواد البترولية بالعلمين، ووجود عدة محميات طبيعية بمطروح، واستخراج واستغلال الملح الصناعى وإنشاء مصانع للاعداد والتجهيز من غسيل وتعبئة للاستخدام بغرض التصدير والسوق المحلى حيث توجد مساحة 100 ألف فدان بمدينة سيوة، و900 ألف فدان بمنخفض القطارة.

كما أشار المحافظ إلى فرص الاستثمار الزراعى بمطروح ومنها مشروعات الاستزراع السمكى بمدينة سيوة حيث مقترح اقامة مزارع سمكية على مساحة 10 كم2، تضم بحيرات وسبخات تصلح لإقامة المزارع السمكية لتربية الاسماك والقشريات والاصداف وفقا لطبيعة بيئتها ومشروع استصلاح أراضي على المياه الجوفية، وإقامة مزارع دواجن كبيرة على مساحة 270 ألف فدان جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة، ومشروع استصلاح وزراعة مساحة 40 ألف فدان على المياه الجوفية بقرية قارة أم الصغير بسيوة.

وأضاف المحافظ أنه تم عرض مشروع إنشاء منتجع صحى عالمى للاستشفاء بسيوة شاملاً كافة التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان بتكلفة استثمارية نحو مليار دولار،وإقامة منطقة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة كالصناعات الغذائية أو القائمة على الثروة الحيوانة والحرفية كالسجاد والكليم اليدوي وغيرها بالكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح على مساحة 803 فدان.

كذلك اقامة منطقة صناعية للصناعات الثقيلة ذات الاستثمارات العالمية والعمالة الكثيفة صديقة البيئة مثل صناعة الاسمنت والحديد والبتروكيماويات على مساحة 440 ألف فدان جنوب مركز الضبعة على بعد 40 كم جنوب الطريق الدولى الساحلى و من بين المشروعات الاستثمارية إنشاء ميناء بحرى تجارى يشمل أرصفة بحرية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية وغيرها على مساحة 2395 فدان بشاطى مدينة براني على بعد 110 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1,6 مليار يورو وإنشاء مصانع للاسمنت حيث توجد كميات كبيرة من الخامات الاساسية من طفلة صناعة الأسمنت.

وكذلك مصنع للجبس مع توافر كميات كبيرة ومصنع للحديد والصلب مع وجود كميات كبيرة من الهيماتايت الكبريتى المكون الاساسى فى صناعة الحديد والصلب، وكذلك لصناعة السفن وعداتها الثقيلة وسيارات النقل الثقيلة واضاف محافظ مطروح امكانية اقامة مصنع للوريا حيث تعتبر مطروح أكبر منتج للغاز الطبيعى،واقامة مصنع للمياه المعدنية حيث تقع بالمحافظة أكبر بحيرة مياه معدنية طبيعية، وانشاء مصنع لصناعة البونتانين لتلبى احتياجات حفارات البترول حيث يوجد بمحافظة مطروح أكبر احتياطى من خام الطفلة لصناعة البونتانين.

وإقامة مصنع لاستخلاص الفسفور من المياه :لتوافر بعض مصادر المياه الجوفية بها نسبة فسفور لا تقل عن 0,8% واشار المحافظ الى امكانية اقامة مصنع مصفاة للبترول حيث تعتبر محافظة مطروح من أكبر المحافظات المنتجة للبترول والغاز الطبيعى بجمهورية مصر العربية،و مصنع لتكرير الملح وتحميصه حيث تعتبر محافظة مطروح غنية بكلوريد الصوديوم 98,9 نسبة نقاء حيث يحتوى منخفض القطارة وحده على مليون مكعب تقريباً،وامكانية انشاء مصنع للبرمجيات والبلور.

وكذلك مقترح انشاء مصنع لصناعة البطاريات الحمضية والقلوية مع توافر نسبة كبيرة من أكسيد الرصاص الخام جنوب مدينة مرسى مطروح. وأكد المحافظ أنه يوجد حالياعدة عروض من شركات استثمارية مصرية وإماراتية كبري تقدمت لاقامة مشروعات سياحية ومنتجعات على طول الساحل الشمالى الغربى.