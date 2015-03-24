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الشرطة الكويتية تفرق تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان لإطلاق سراح معارضين

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الشرطة الكويتية تفرق تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان لإطلاق سراح معارضين الشرطة الكويتية تفرق تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان لإطلاق سراح معارضين

فرقت الشرطة الكويتية أمس الإثنين بالقوة مئات المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باطلاق سراح معارضين وإقرار اصلاحات ديموقراطية في الكويت.

وتجمع أكثر من 500 شخص أمام مقر البرلمان للأسبوع الثالث على التوالي في مدينة الكويت تعبيرًا عن احتجاجهم على الحكم بالسجن سنتين على المسئول المعارض مسلم البراك بعد إدانته باهانة أمير البلاد.

وجرى التجمعان الأولان بهدوء ودون تدخل الشرطة.

إلا أن عناصر الشرطة استخدموا الإثنين العصي عندما حاول عشرات المتظاهرين التقدم من مقر البرلمان. وأصيب عدد من الأشخاص بجروح كما اعتقل اخرون، حسب ما نقلت عبر تويتر منظمة كويتية للدفاع عن حقوق الانسان.

وبعد التظاهرات التي جمعت عشرات آلاف الأشخاص العام 2012 في أوج الربيع العربي، لجأت السلطات الكويتية الى القمع في مواجهتها مع المعارضة، وتم الحكم على عدد من المعارضين بالسجن لاعوام طويلة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية تم الحكم على عدد من الناشطين الكويتيين بالسجن بتهمة شتم امير البلاد كما سحبت الجنسية من عدد من المعارضين المشهورين ما دفع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى التنديد بهذه الاجراءات.

وتطالب المعارضة بالإضافة إلى إطلاق سراح المعارضين، بحل البرلمان والغاء القانون الانتخابي المعمول به.

أ ف ب

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