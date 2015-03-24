محلب يوافق علي فتح باب طلبات شراء الأراضي بمحافظة مطروح بعد مؤتمر شعبي مع الأهالي

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا شعبيًا مع أبناء محافظة مطروح بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ الإقليم، و9 من الوزراء، حيث استعرض خلاله أهم مطالب المواطنين، حيث تم الموافقة علي فتح باب طلبات شراء الأراضي.

تحدث في المؤتمر عدد من القيادات الطبيعية والشعبية والدينية من أبرزها العمدة إدريس أبو السويطية رئيس مجلس العمد والمشايخ وقيم الدعوة السلفية في مدينة الضبعة أبو بكر الجراري.

حيث طالب أهالي مطروح بفتح باب طلبات الشراء لتمليك الراضي المقام عليها مباني والموقوف تسجيلها منذ عام 2009م، مما أدي لتكدسها حتى تجاوز عددها الـ67 ألف طلب دون فحص مما ادي إلي انتشار العشوائيات في ربوع المحافظة.

كذلك طالب الشعبيين من رئيس مجلس الوزراء ضرورة منح المحافظ سلطات أوسع وأكبر كي يتثني لها حل مشكلات الأهالي، وذلك في إطار سياسة اللامركزية التي تتبناها الدولة.

بينما طالب كل من العمدة بشير العبيدي والعمدة أحمد الحفيان من المهندس محلب، أن يتم تعيين العقيد معتصم زهران مسئول شئون القبائل في فرع المخابرات الحربية محافظاً لمحافظة العلمين الجديدة فور إعلانها.

فيما طالب العمدة أحمد عمران إمبيوة مسئول لجنة المصالحات المصرية الليبية في مصر عن قبائل مطروح بضرورة فتح منفذ السلوم البري أمام أبناء مدينة السلوم، حيث يعد مصدر الرزق الوحيد أمام أبناء المدينة علي حد وصفه.

في ختام اللقاء أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ان رئيس الوزراء استجاب لمطلب الأهالي ووافق علي فتح باب طلبات شراء الأراضي، مع دعم المحافظة بالعديد من المشروعات التنموية من أبرزها مشروع مصنع الأسمنت بمنطقة أبو مرقيق غرب مدينة مرسي مطروح.