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حبس ربة منزل وعاطل لاتجارهما بالهيروين فى العجوزة

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حبس ربة منزل وعاطل لاتجارهما بالهيروين فى العجوزة حبس ربة منزل وعاطل لاتجارهما بالهيروين فى العجوزة
أمرت نيابة العجوزة بحبس ربة منزل وعاطل لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 130 تذكرة هيروين.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائهما، كما ضبط بحوزتهما هاتفى محمول اعترفا بحيازتهما للاتصال بعملائهما.

كانت معلومات قد وردت لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار "وفاء.م" و"وائل.د" بالمواد المخدرة، وأنهما يترددان على منطقة أرض اللواء بالعجوزة للقاء عملائهما، ومن خلال إعداد الأكمنة تم ضبطهما وبحوزتهما ١٣٠ تذكرة هيروين وهاتفى محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365