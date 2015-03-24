تجديد حبس متهم بتجارة المنشطات الجنسية بمنطقة الجمالية 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بتجارة المنشطات الجنسية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمنطقة الجمالية.

كانت معلومات قد وردت لقسم شرطة الجمالية بقيام "تاجر" بتصنيع المنشطات الجنسية داخل مسكنه بدون تصريح بذلك، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من القبض عليه وبحوزته 1920 قرص ايتور، و2160 قرص تايجر كينج، و300 علبة كبسول مكس مان، و2000 غلاف مدون عليهم روسا ماجيد فياجرا، و3900 غلاف مدون عليها سالس مكس مان ماجيك، و2500 قرص معد للتغليف، وبرميل بداخله بدرة صفراء اللون، و30 عبوة بلاستيكية معدة للتعبئة.

كما تم ضبط 12 علبة طلاء مختلفة الألوان، و10 أسطوانات تصنيع، و3 بكر سلوفان للتغليف، ماكينتين خاصتين بتصنيع وكبس الأقراص، وشعلة بوتاجاز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وبمواجهته أنكر المتهم قيامه بتصنيع هذه المواد، وعلى إثر ذلك أمرت النيابة بقرارها السابق.