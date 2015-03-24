انتشال جثة عامل بعد غرق سيارة كان يستقلها بترعة بالبحيرة

تلقى قبل قليل مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة بترعة الناصر بطريق أبو المطامير محطة 3 دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكى (غير معلوم رقمها) بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرفها وانقلابها بالترعة المشار إليها.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة "سعد حسنى صابر" عامل زراعى ومقيم بقرية البستان مركز الدلنجات وتم نقلها لمشرحة مستشفى أبو حمص العام، وتحرر المحضر 2168/2015 إدارى المركز.