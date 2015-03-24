أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتشال جثة عامل بعد غرق سيارة كان يستقلها بترعة بالبحيرة

Google+ Print
انتشال جثة عامل بعد غرق سيارة كان يستقلها بترعة بالبحيرة انتشال جثة عامل بعد غرق سيارة كان يستقلها بترعة بالبحيرة
تلقى قبل قليل مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة بترعة الناصر بطريق أبو المطامير محطة 3 دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكى (غير معلوم رقمها) بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرفها وانقلابها بالترعة المشار إليها.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة "سعد حسنى صابر" عامل زراعى ومقيم بقرية البستان مركز الدلنجات وتم نقلها لمشرحة مستشفى أبو حمص العام، وتحرر المحضر 2168/2015 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365