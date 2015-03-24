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النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة حريق مخزن أثاث بالموسكى

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النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة حريق مخزن أثاث بالموسكى النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة حريق مخزن أثاث بالموسكى
قرر محمد بدر مدير نيابة الموسكى، استدعاء شهود العيان، فى واقعة حريق مخزن الأثاث بشارع القلعة داخل أحد العقارات بمنطقة الموسكى.

وأكد تقرير المعمل الجنائى عقب المعاينة لمكان الحادث، أن السبب الرئيسى فى عملية حرق مخزن الموبيليا، ماس كهربائى، كما استمعت النيابة إلى أقوال مالك المخزن، الذى أكد أنه لا يتهم أحدا فى ارتكاب الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنطقة الموسكى، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق داخل مخزن موبيليا، لتأمين حياة المواطنين، وفرض كردون أمنى فى محيط الحادث لإبعاد المواطنين.

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