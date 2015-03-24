باحثون يتوصلون لأحدث وسيلة لفقدان الوزن باستخدام البكتيريا

فى واحدة من أحدث الدراسات تمكن الباحثون من استخدام البكتريا كعامل مساعد لفقدان الوزن، حيث تمت برمجة البكتريا لتفرز مواد كيميائية تؤثر على التمثيل الغذائى، ويتم إضافتها للمياه.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى فإن الباحثين فى جامعة فاندربيلت فى الولايات المتحدة الأمريكية ابتكروا طريقة جديدة للتخسيس عن طريق استخدام البكتريا المبرمجة لإفراز مواد معينة تعمل على خفض تناول السعرات الحرارية، حيث تقلل تناول الطعام وتزيد من إحراق السعرات الحرارية وتعمل على خفض الشهية أيضا، وبالتالى الوقاية من الإصابة بالنوع الثانى من السكر المرتبط بالبدانة.
>قامت فكرة الدراسة على البكتريا التى تحيا فى القناة الهضمية والتى تؤثر كثيرا فى التمثيل الغذائى للكائن الحى، وجرب الباحثون المادة الجديدة والبكتريا المبرمجة على فئران التجارب، حيث تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين، الأولى كانت تشرب مياها عادية، والثانية تشرب المياه المزودة بالبكتريا المبرمجة، ومع اتباع نظام غذائى عالى الدهون، كان الفئران فى المجموعة الأولى أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهنى والسكر من النوع الثانى والبدانة، لكن المجموعة الثانية كانت فى حالة أفضل بكثير.
>مما يذكر أن ميزة استخدام البكتريا فى التخسيس وفقدان الوزن، أنها لا تحتاج إلى أية إجراءات جراحية، ولا تتطلب تناول الدواء كل يوم مع أن آثارها تمتد إلى 6 أشهر أو سنة، ويمكن أن تحل مشكلة البدانة أن تم نشر البكتريا بصورة كبيرة مثلا من خلال مياه الشرب، ويسعى الباحثون حاليا إلى بدء الدراسة على الإنسان.
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طريقة عمل البكتريا
>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى فإن الباحثين فى جامعة فاندربيلت فى الولايات المتحدة الأمريكية ابتكروا طريقة جديدة للتخسيس عن طريق استخدام البكتريا المبرمجة لإفراز مواد معينة تعمل على خفض تناول السعرات الحرارية، حيث تقلل تناول الطعام وتزيد من إحراق السعرات الحرارية وتعمل على خفض الشهية أيضا، وبالتالى الوقاية من الإصابة بالنوع الثانى من السكر المرتبط بالبدانة.
بكتريا القناة الهضمية
>قامت فكرة الدراسة على البكتريا التى تحيا فى القناة الهضمية والتى تؤثر كثيرا فى التمثيل الغذائى للكائن الحى، وجرب الباحثون المادة الجديدة والبكتريا المبرمجة على فئران التجارب، حيث تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين، الأولى كانت تشرب مياها عادية، والثانية تشرب المياه المزودة بالبكتريا المبرمجة، ومع اتباع نظام غذائى عالى الدهون، كان الفئران فى المجموعة الأولى أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهنى والسكر من النوع الثانى والبدانة، لكن المجموعة الثانية كانت فى حالة أفضل بكثير.
مميزات الطريقة الجديدة
>مما يذكر أن ميزة استخدام البكتريا فى التخسيس وفقدان الوزن، أنها لا تحتاج إلى أية إجراءات جراحية، ولا تتطلب تناول الدواء كل يوم مع أن آثارها تمتد إلى 6 أشهر أو سنة، ويمكن أن تحل مشكلة البدانة أن تم نشر البكتريا بصورة كبيرة مثلا من خلال مياه الشرب، ويسعى الباحثون حاليا إلى بدء الدراسة على الإنسان.