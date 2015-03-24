البابا تواضروس: الزعيم السيسي قاد مصر لبر الأمان

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه الزعيم، الذي قاد مصر لبر الأمان، خلال اللقاء الذي عقده البابا مساء أمس الإثنين، بأقباط قرية دميانة والقرى المحيطة على هامش زيارته لدير القديسة دميانة ببراري بلقاس.

وقال البابا: «أنتم شايفين قد إيه مصر بتتغير وتتقدم والفضل للزعيم عبد الفتاح السيسي الذى قاد مصر لبر الأمان ولازم كل واحد فينا يعمل ويؤدي واجبه لنجاح مسيرة مصر في التقدم والرقي».

وأضاف البابا مداعبا شعب الكنيسة: «أنا متربى عندكم هنا وعارف تقريبا معظم الناس الموجودين ويابختكم انكم عايشين هنا مع بركة الست دميانة وصلوات الامهات الراهبات ولازم كلنا نصلى علشان ربنا يحفظ مصر وأهلها».

وكان البابا أدى صلاة شكر قبل عقد لقائه مع الأقباط بالكنيسة الكبرى ودعا فيها لمصر ورئيسها وشعبها بالمحبة والأمن والأمان.