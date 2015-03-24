مسئول أممى: 400 ألف طفل فى غزة يحتاجون لعلاج نفسى بسبب الحرب

قال المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو، إن 400 ألف طفل فى قطاع غزة يحتاجون إلى علاج نفسى بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة فى القطاع، مشيرا إلى أن ضراوة التدمير والنسبة المرتفعة للقتلى بين المدنيين فى غزة يثير "شكوكا خطيرة" بشأن مدى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية خلال حربها التى استغرقت حوالى 50 يوما.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل والولايات المتحدة غابت عن اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى ناقش تقرير المسئول الأمم

>وناقش الاجتماع تقرير للأمين العام بالأمم المتحدة تناول الاستمرار فى بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ومزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق فلسطينيين فى المنطقة، كما تطرق إلى الاحتياجات "الملحة" فى غزة، محذرا من أن استمرار "حصار إسرائيل لغزة يجعل القطاع فى حالة اختناق لا تسمح حتى للمواطنين بمساعدة أنفسهم."

وتقول إسرائيل إن القيود التى تفرضها على معابر القطاع الحدودية وساحل غزة لازمة لحماية مواطنيها من هجمات المسلحين.. ويعيش حوالى 500 ألف يهودى فى أكثر من 100 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.. وهذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل ترفض ذلك.

ويتبادل الفلسطينيون والإسرائيليون الاتهامات بشأن "ارتكاب جرائم حرب" خلال حرب الصيف الماضى التى خلفت أكثر من 2100 قتيل فلسطينى غالبيتهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة، بينما على الجانب الإسرائيلى قتل 67 جنديا وستة مدنيين.

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