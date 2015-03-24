وقف العمليات العسكرية بسرت لمدة عشرة أيام.. ومقتل قيادى بـ"فجر ليبيا"

اتفقت الأطراف المجتمعة من مدينتى مصراتة وسرت، اليوم الاثنين، على إيقاف العمليات العسكرية فى مدينة سرت لمدة 10 أيام لمنح الفرصة أمام محاولات الحوار التى يجريها أعيان من سرت مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عُقد اليوم، الاثنين، بمدينة مصراتة، وضم رئيس وأعضاء لجنة الأزمة بالمجلسين المحلى سرت والبلدى مصراتة، ورئيس وأعضاء مجلسى الحكماء والشورى بسرت ومصراتة، وحضره آمر الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة الوسطى، ورئيس المخابرات والناطق باسم عمليات «الشروق» التابع لـ«فجر ليبيا»، والمجلس العسكرى بمصراتة، وتنسيقيات المجتمع المدنى بسرت؛ لبحث الأوضاع فى المدينة.

ووصف عضو المجلس المحلى ورئيس لجنة الأزمة بسرت أحمد أبوستة فى تصريحات لموقع "الوسط" الليبى الاجتماع بأنه كان إيجابيًا بمعنى الكلمة، مضيفًا أن خلاصة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع هو منح هدنة لإيقاف العمليات العسكرية من ناحية القوة المكلفة من رئاسة الأركان العامة المتمثلة فى الكتيبة 166 المكلفة بحماية سرت، اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة عشرة أيام؛ لإعطاء فرصة للجنتى الأزمة والحوار بالمجلسين المحلى والحكماء والشورى بسرت للتواصل مع الطرف الثانى المتمثل فى عناصر تنظيم (داعش) المتواجدين بالمدينة؛ للمطالبة بإخلاء الدوائر الحكومية والتعليمية فى سرت.

وأشار عضو المجلس المحلى بسرت، السيد أحمد أبوستة، إلى أن مجلس الحكماء بسرت اتفق فى وقت سابق أمس الأحد مع جماعة تنظيم «داعش» بسرت على إخلاء المقار الحكومية وجامعة سرت وغيرها وتسليمها إلى مجلس الشورى والحكماء.

من جانبه، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبى مقتل محمد العريبى الملقب بـ"بوكا" مسئول الدرع 2 على يد الجيش الليبى فى بوعطنى مساء الإثنين، إسقاط طائرة ميج 23 تابع لوقات فجر ليبيا جنوب العاصمة طرابلس، بصاروخ ستريلا روسى وعثر على حطام الطائرة ولم يعثر على الطيارين.

وكشف الجروشى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" نزول رتل مسلح ودبابات t 75 ذات القدرة القتالية متعددة المهام لحسم المعركة فى محورى الليثى والقوارشة بمدينة بنغازى، إضافة لتقدم للجيش فى جميع المحاور الغرب والشرق والجنوب الليبى.