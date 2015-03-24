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أحزاب عرب إسرائيل ترفض اعتذار نتنياهو وتصفه بـ"الكلام الفارغ"

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أحزاب عرب إسرائيل ترفض اعتذار نتنياهو وتصفه بـ"الكلام الفارغ" أحزاب عرب إسرائيل ترفض اعتذار نتنياهو وتصفه بـ"الكلام الفارغ"
رفضت القائمة العربية الموحدة التى تضم أحزاب عرب إسرائيل اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن تصريحاته التى أدلى بها ضد حقوق تصويت عرب إسرائيل فى يوم الانتخابات العامة.

وقالت القائمة فى بيان لها - وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية- "للأسف عنصرية نتنياهو وحكومته لم تبدأ مع هذا البيان و بالتأكيد لن تكون النهاية".

وأضاف البيان "أن التشريعات العنصرية والإقصائية هى جزء من خطة عمل نتنياهو القادمة فى الكنيست، وبالتالى ليس لدينا أى خيار سوى رفض هذا الاعتذار والاستمرار فى نضالنا من أجل حصول عرب إسرائيل على المساواة، واختتم البيان أن اعتذار نتنياهو مجرد كلام فارغ للحفاظ فقط على نظامه العنصرى".
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