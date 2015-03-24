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الطيران العراقى يقصف "داعش" بالأنبار وعمليات بغداد تقتل 7 إرهابيين

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الطيران العراقى يقصف "داعش" بالأنبار وعمليات بغداد تقتل 7 إرهابيين الطيران العراقى يقصف "داعش" بالأنبار وعمليات بغداد تقتل 7 إرهابيين
قصف طيران الجيش العراقى تجمعات لمسلحى تنظيم (داعش) فى منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار غربى العراق، أسفرت عن خسائر فى صفوف مسلحى التنظيم وتدمير عدد من معداته..كما قتلت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد 7 إرهابيين غرب بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية قتلت 3 إرهابيين وأبطلت مفعول 60 عبوة ناسفة، ودمرت ثلاث سيارات تحمل إرهابيين وقتلت من فيها، اضافة إلى تدمير مقرا للإرهابيين، خلال عملية "الشهيد نجم السوداني" فى مرحلتها الثانية ضمن مناطق شرقى الكرمة غرب بغداد.

كما تمكنت قوة من اللواء (60) وبعملية تعرضية من الاشتباك مع المجموعات الارهابية ضمن منطقة "البو عبيد" غربى بغداد، نتج عنها قتل 4 إرهابيين وجرح ستة منهم، وتدمير ثلاث سيارات مسلحة برشاش أحادى.

وعثرت قوة من مقر اللواء (53) على مخبأ للعتاد والمتفجرات ضمن منطقة القناطر غربى بغداد، والذى ضم 15 قذيفة مدفع عيار 73 و 14 وقذائف "ار بى جي" وصاروخين من نوع "جراد"، و96 صواعق تفجير و23 قذيفة هاون، كما ضبطت قوة من اللواء (59) مخبأ للعتاد بعد تفتيش منطقة الحلابسة شمال غربى بغداد، حوى على 20 قنبلة يدوية و630 صاعق تفجير وقذيفتى هاون عيار 82 مم.
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