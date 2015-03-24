البرلمان الليبى يؤكد دعمه للحوار الوطنى كمبدأ وخيار إستراتيجى لحل الأزمة

أصدر مجلس النواب الليبى الاثنين بيانا حول جلسات الحوار الوطنى المنعقدة بالمغرب، مؤكدين دعمهم للحوار كمبدأ وخيار استراتيجى لحل الأزمة الليبية.

وأكد البيان على الثوابت المقدمة للاتفاق النهائى، ومن أهم هذه الثوابت عدم الحياد على المسار الديمقراطى واحترام الإعلان الدستورى المؤقت، داعياً أعضاء الحوار من "المؤتمر الوطنى المنهية ولايته - طرابلس" بتحلى بالمسؤولية والحرص على وحدة التراب الليبى وعدم المماطلة حرصا على استقرار الوطن.

كما رحب المجلس بالأعضاء الذين كانوا مقاطعين للجلسات البرلمان والتحقوا بالجلسات خلال الأيام الماضية.

ودعا البرلمان الشعب الليبى للالتفاف حول مجلس النواب وتعزيز المصلحة الوطنية من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد.