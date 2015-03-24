بلدي فرسان يستعرض تقريراً ميدانياً عن احتياجات القرى

جازان - محمد يامي تصوير- مرزوق الفيفي

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة فرسان جلسته الرابعة والأربعين برئاسة رئيس المجلس أحمد علي الحكمي. وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس من خلال عرض مرئي نتائج الجولة الميدانية التي قام بها أعضاء المجلس لكل من قرى ختب والسقيد والمحصور ولقاءهم مع مواطني قرية ختب للاستماع لمطالبهم بتوفير بعض الخدمات والمشاريع والتي أوصى المجلس بدراستها من قبل البلدية وتنفيذ العاجل منها. كما ناقش المجلس الطلب المقدم من رئيس البلدية وعضو المجلس عبدالعزيز الشعبي المتضمن عرضا للمشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام والتي تم عرضها في جلسة المجلس السابقة وأنهت البلدية دراستها بالتعاون مع المكتب الاستشاري والمتمثلة في انشاء مقر نمودجي للمجلس البلدي ومبنى مستقل لإدارة للمشاريع، ومشروع تحسين وتجميل الشواطئ الذي سينفذ بالقرب من منطقة الجسر الذي يربط بين جزيرة فرسان الصغرى وفرسان الكبرى ومشروع سوق الأسماك حيث تم الاطلاع على مخططات ورسومات تلك المشاريع والتي اقرها المجلس وأيدها بالإجماع.